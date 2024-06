Atento, dentro do possível, à atualidade do Benfica, Rúben Dias acredita que a próxima temporada será de melhor memória para as águias, sobretudo pelas pessoas que lideram o clube.

«De uma época pior poderá vir um ano melhor. O Benfica é um clube especial pelas pessoas que nele trabalham e, com tal, confio que essas pessoas vão sempre fazer o melhor pelo meu clube. Não posso dizer que acompanho todos os momentos, mas vou tendo consciência do que vai acontecendo», disse, em entrevista à Sport tv.

Desafiado a prometer um regresso à Luz, o defesa resguardou-se e apontou às promessas fracassadas, ou aos regressos de má memória.

«Essas promessas normalmente não correm bem. Tenho as minhas vontades, guardo-as para mim. É muito cedo para dizer. O futuro o dirá. Sem dúvida alguma que o Benfica é o clube do meu coração», explicou.

Aos 27 anos, o internacional português cumpriu a quarta temporada no Manchester City. Esta época, acumulou 45 jogos, conquistando a Liga, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

«Vivo a minha vida um dia de cada vez, a pensar no momento», concluiu.

Integrado no estágio da seleção nacional, Rúben Dias é um dos pilares do «onze» de Roberto Martínez. Titular nos dois jogos de preparação, ante Finlândia e Croácia, o defesa central deverá perfilar entre as referências de Portugal no Europeu.