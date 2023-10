Declarações do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 2-1 ante o Real Madrid, em jogo da 3.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões:

[Se faltou sorte no fim:] «Não gosto de pôr os jogos na sorte e no azar. Nós tivemos, e olhando para o que fizemos, um jogo de grande personalidade, que me deixou satisfeito a nível de desempenho da equipa. Obviamente, não era o resultado que pretendíamos, mas retiro muito mais coisas positivas do que fizemos, frente a uma equipa fortíssima. Tivemos oportunidade de mostrar toda a qualidade deste Sp. Braga.»

[O que pretendia com Vítor Carvalho, que surgiu mais como terceiro central:] «O Vítor foi o nosso terceiro médio, um médio que no momento defensivo e nas zonas mais baixas, entrava para termos uma linha de cinco com mais amplitude, para podermos ter os nossos laterais, que encurtassem nos laterais contrários. Procurámos poupar um bocado das tarefas defensivas o Ricardo e o Álvaro, para poderem estar capazes para os momentos de transição. Sabíamos que podíamos ter esses momentos.»

[Contas a meio do grupo e antes da ida a Madrid:] «Nós nesta altura temos três pontos, num momento em que vamos virar este grupo. Temos dois jogos fora e um em casa [ndr: Madrid, Nápoles e receção ao Union]. Procuraremos manter esta competitividade que demonstrámos nestes três jogos, para podermos tentar somar e ganhar mais jogos. Não falhámos em ambição nos três jogos. Resultados diferentes, mas a mesma determinação com que olhámos para o grupo e com as mesmas expectativas nos jogos que faltam. Dar o nosso melhor para tentar conseguir manter o nível exibicional, acrescentando a isso o resultado.»

[Processo de crescimento e sentimento do balneário quando quase empatou ante Nápoles e Real:] «Face ao resultado, não é um sentimento muito positivo. No entanto, temos consciência e temos maturidade suficiente para perceber, gerir as expectativas e perceber o desempenho face ao resultado, porque ficámos todos com a consciência de que fizemos um grande jogo. Pela consistência do Braga e especificamente neste jogo, estou satisfeito com o trabalho dos jogadores, o compromisso no plano estratégico. A única coisa que nós, ou que eu gostava de acrescentar, era um resultado diferente. O que fizemos em jogo deixa-me orgulhoso. Foram extremamente rigorosos no que pretendíamos. O que fica da parte do treinador é olhar para o jogo em que não conseguimos o resultado, mas uma exibição de grande nível. Todos os jogadores deram o seu melhor para podermos, digo eu, merecer mais do que o que acabou por acontecer.»

[Linha de cinco:] «Relativamente à amplitude, tínhamos essa amplitude com os cinco homens, mas era constantemente desdobrada no momento que o nosso lateral encurtava no lateral contrário e, dessa forma, o que era uma linha de cinco passava a uma linha de quatro, porque o nosso lateral que levava bola, acabava por ser sempre um jogador mais adiantado em relação a essa linha. Não foi uma linha que se encostou à área com cinco homens para fechar caminhos. A verdade é que tivemos muitos momentos com a linha defensiva mais alta, mas isto é nós procurarmos o que tinha pedido, de procurar condicionar, de obrigar a errar, ou recuperar bolas em zona mais alta, para tentar estar mais próximos da baliza contrária. Sabíamos que tínhamos essa exposição. De qualquer forma, era um risco e quando essa linha mais alta, sem pressão na frente, facilitava a procura do jogador sem oposição para as costas da nossa linha defensiva.»