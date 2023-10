A FIGURA: Al Musrati

O médio líbio, o primeiro do seu país a jogar a Champions, não se intimidou e, mesmo com um meio campo mais povoado do que é costume, foi o elemento diferenciador neste setor. Foi o guerreiro que deu um passo em frente perante o tamanho do adversário. Fez vários desarmes importantes e teve critério, com qualidade a sair a jogar. Esteve perto de empatar o jogo aos 20 minutos com um remate no interior da área que acabou bloqueado. Jogo completo.

O MOMENTO: golo de Álvaro Djaló (63’)

O Real Madrid tinha acabado de marcar o segundo golo, mas não foi sinónimo de tranquilidade. A pedreira ainda tinha nervo no pé direito de Djaló. Numa sequência de passes ofensivos do Sp. Braga, invadindo a área madrilena, é Banza a dar o último toque para Álvaro Djaló atirar com convicção num remate cruzado que fez renascer a esperança na pedreira.

OUTROS DESTAQUES

Álvaro Djaló

Talvez em jeito de provocação ao pai, o extremo com nacionalidade espanhola foi o principal foco desestabilizador deste Braga, encarando os adversários e tendo ousadia para ir para cima. Exemplo disso mesmo foi o golo apontado ao minuto 63, fazendo renascer a esperança bracarenses.

Zalazar

O mais ousado do meio campo arsenalista. Zalazar puxou pela equipa quando esta parecia esmorecer, galgou metros no corredor central e solicitou a evolução dos colegas num jogo de grau de dificuldade elevado. Mostrou tarimba o médio uruguaio, complementada com o seu toque de bola sul-americano.

Niakaté

Parenta os raides do conjunto da capital espanhola, o central francês respondeu com personalidade e uma capacidade física assinalável. Deu grande margem a Rodrygo, acabando por ser infeliz no lance do primeiro golo do Real Madrid. Ainda assim, demonstrou estar à altura do desafio.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)