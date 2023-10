O Bayern segue cem por cento vitorioso na Liga dos Campeões, depois do triunfo desta terça-feira, por 3-1, em casa do Galatasaray, na terceira jornada do Grupo A da prova milionária.

Os bávaros inauguraram o marcador logo aos oito minutos, num contra-ataque concluído por Kingsley Coman, mas Mauro Icardi, de penálti (e panenka), fez o empate em cima da meia-hora.

Até ao intervalo, a formação de Istambul ameaçou a reviravolta, mas foi o Bayern quem chegou ao golo, já na segunda parte. Harry Kane fez o 2-1 aos 73 minutos, a passe de Musiala e, aos 79, os dois inverteram papéis, com o avançado a assistir o médio.

O Bayern é líder isolado do Grupo A, com nove pontos, enquanto o Galatasaray soma quatro. Copenhaga e Manchester United, que se defrontam em Old Trafford, têm um ponto à partida para esta jornada.

