A FIGURA: Vinícius Junior

Ao seu estilo, cada vez que pisou o acelerador causou calafrios. Serdar que o diga, teve de correr desenfreadamente atrás do atacante brasileiro dos merengues. Vinícius Junior jogou e fez jogar, acabando por fazer as duas assistências para golo dos espanhóis esta noite na pedreira. Quando o Real Madrid precisou de velocidade, o internacional canarinho esteve lá e acrescentou precisamente isso ao jogo.

O MOMENTO: golo de Bellingham (61’)

Momento que define o jogo, mas que não livrou o Real Madrid de uma reta final com alguns sobressaltos, tal como se poderia esperar. Valverde está na génese da jogada, ao provocar o desequilíbrio, mesmo o passe para Vinícius Jr não saindo nas melhores condições. O brasileiro arranjou forma de fazer o passe para Bellingham fazer o segundo golo madrileno da noite.

OUTROS DESTAQUES

Camavinga

No francês, que por vezes alinha como lateral, esteve uma das chaves do jogo. Com o Sp. Braga a agrupar três médios, Modric foi a referência no miolo e o jogador de apenas 20 anos apareceu com espaço no setor intermediário para provocar rombos na organização bracarense.

Bellingham

Híbrido entre o meio campo e o setor mais ofensivo, no apoio a Vinícius e Rodrygo, o jovem inglês fez-se notar pela capacidade de decisão. Foi raro vê-lo a errar, tanto nos equilíbrios que deu à equipa como com bola. Assina um bom golo, no sítio certo a rematar certeiro com classe para aquele que foi o segundo golo do Real Madrid.

Valverde

Discreto, o jogador uruguaio do Real Madrid rubricou um jogo irrepreensível do ponto de vista tática, estando sempre onde era preciso estar. É Fede Valverde que acelera e provoca o desequilíbrio que leva ao segundo golo dos espanhóis.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)