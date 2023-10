Declarações do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 2-1 ante o Sp. Braga, em jogo da 3.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões:

[Confusão com Rudiger no final:] «Não sei o que se passou. Foi um agarrão de um assistente do Braga. Não sei com quem, com o Modric, com ele… Estava um pouco chateado, foi complicado controlar nos balneários, mas a situação está melhor.»

[Clássico com o Barcelona, se já sabe o onze para esse jogo:] «Sim, sobretudo depois deste jogo já sei, a ideia é clara. Vamos tentar dar o nosso melhor, dar o máximo para esse grande jogo. Felizmente, temos tempo para o preparar. Alguns jogadores estavam tocados, isso condicionou a escolha de jogadores, nomeadamente o [Ferland] Mendy. Podia ser um risco colocá-lo em tempo. Quero destacar a exibição de Camavinga. Gostei de vê-lo a jogar a pivô. Fez um grande jogo.»

