Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-2) frente ao Sp. Braga. O técnico italiano falou sobre algumas das individualidades do plantel madrileno:

[Rodrygo, autor do 1-0, precisava de um jogo assim:] «Sim, o golo é importante para nós. Foi o golo que conseguiu abrir o jogo. Para ele, particularmente, claro que é importante, para nós talvez um pouco menos, mas o Rodrygo, nos últimos jogos, teve bons desempenhos e espero que este golo o possa galvanizar e ajudar num futuro próximo.»

[Como está Bellingham:] «Ele está bem, simplesmente está um pouco sobrecarregado nos adutores e também devido ao estado da relva, mas nada de especial. Sente-se bem.»

[Exibição de Bellingham, mais colocado na esquerda em tarefas defensivas:] «Sim, nós tentámos defender, houve uma incidência pelo meio, o Bellingham teve mais tempo do lado esquerdo. Trabalhou imenso, gosto de colocar desta forma porque assim permite ao Vinícius ter mais espaço para o contra-ataque. Acho que o Vinícius esteve mais fresco. Se analisarem a distância percorrida, percorreu muitos quilómetros e foi por aí que nós conseguimos criar o perigo. Acho que na primeira parte, a linha defensiva do Braga estava alta e nós conseguimos causar perigo. Desta forma, conseguimos o golo. Acho que o Braga esteve bem, os jogadores trabalharam bem em coletivo.»

[Como avalia a exibição da defesa:] «De forma geral, estivemos bem defensivamente. Na segunda parte sofremos mais, sobretudo depois do golo perdemos um pouco de confiança. Atrás, foi mais complicado.»

[Vinícius está de volta à melhor forma:] «Ele marcou recentemente e [hoje] fez duas assistências, é justo dizer que está de volta ao seu melhor, fez assistências para Rodrygo e Bellingham. Fez um golo, infelizmente por um triz foi anulado pelo vídeo-árbitro.».