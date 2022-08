O Benfica recebe esta terça-feira o Dínamo Kiev, na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, realizado na Polónia, os encarnados venceram por 2-0.

João Victor e Lucas Veríssimo são as únicas baixas por lesão no plantel às ordens de Roger Schmidt, que não abriu espaço para grandes alteração no onze, salientando a importância de um resultado que garanta a presença do Benfica na Champions.

Pode seguir o jogo em DIRETO na TVI, a partir das 20h00, com toda a informação atualizada ao minuto no AO VIVO do Maisfutebol.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO BENFICA NA GALERIA ASSOCIADA A ESTE ARTIGO.