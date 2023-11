O letão Andris Treimanis vai ser o árbitro do Benfica-Inter de Milão, jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões, enquanto o francês Clément Turpin vai dirigir a receção do Sp. Braga ao Union Berlim para o grupo C, anunciou a UEFA, na manhã desta segunda-feira.

Na Luz, Treimanis, de 38 anos, vai ser como assistentes os compatriotas Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs e o quarto árbitro também é da Letónia: Aleksandrs Golubevs. Já no vídeo-árbitro vai estar o croata Ivan Bebek, assistido pelo alemão Bastian Dankert.

Já em Braga, Turpin, de 41 anos, vai ter como assistentes Nicolas Danos e Erwan Finjean. O quarto árbitro é Ruddy Buquet e, no vídeo-árbitro, vai estar o também francês Willy Delajod, assistido pelo inglês Stuart Attwell.

Ambos os jogos estão agendados para as 20 horas de quarta-feira e podem ser seguidos, ao minuto, no Maisfutebol.

Na quarta-feira de Liga dos Campeões, nota ainda para o Arsenal-Lens, do grupo B (20h00), que vai ter equipa de arbitragem portuguesa. Artur Soares Dias é o árbitro e vai ser auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. O quarto árbitro é Miguel Nogueira e, no vídeo-árbitro, vai estar Tiago Martins, assistido por Hugo Miguel.

A noite de quarta-feira fica ainda marcada por novo jogo da árbitra francesa Stéphanie Frappart na Liga dos Campeões. Frappart vai apitar o Bayern Munique-Copenhaga, do grupo A (20h00), tendo como assistentes os franceses Mikael Berchebru e Steven Torregrossa e como quarto árbitro Bastien Dechepy. No vídeo-árbitro estarão dois espanhóis: Carlos del Cerro Grande, assistido por Alejandro Hernández.