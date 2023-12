Tomás Araújo, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Eleven na DAZN, após a vitória por 3-1 na visita ao Salzburgo, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões:

«[Estreia a titular na Liga dos Campeões] Foi incrível, jogar numa prova destas é o que sonhámos desde pequenos, ainda para mais fazer o que fizemos aqui. É muito especial.

[Esta é uma equipa especial, pois também ganhou a Youth League frente ao Salzburgo] A equipa do Salzburgo é jovem e mete muita intensidade no jogo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas com este grupo… Temos muita qualidade para jogar e sabíamos que podíamos ganhar aqui.

[Liga Europa] Agora, é passo a passo. Ver no que vai dar.»