O Borussia Dortmund goleou na visita a Sevilha, por 4-1, na terceira jornada do grupo G da Liga dos Campeões, marcado por um grande golo do internacional português Raphael Guerreiro a desbloquear o 0-0 e pela saída do treinador Julen Lopetegui do comando da equipa espanhola após o encontro.

Aos seis minutos, Guerreiro fez o 0-1 no marcador com um grande golo de pé esquerdo, num remate cruzado à entrada da área, do lado esquerdo.

Já perto do intervalo, o Borussia ampliou a vantagem num lance individual de Jude Bellingham (41m) e, pouco depois, Karim Adeyemi fez o 0-3, na recarga a um remate de Moukouko, defendido para a frente por Bono (43m).

Na segunda parte, o Sevilha reduziu por En Nesyri após um canto, de cabeça (51m), a mesma foram como Julian Brandt fez o 1-4 final aos 75 minutos.

Após o apito final, Julen Lopetegui despediu-se de forma emocionada no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, com os adepto a baterem palmas e a chamarem pelo nome do técnico ex-FC Porto.

«O Sevilha demitiu Julen Lopetegui do cargo de treinador após o jogo com o Borussia. Lopetegui fecha uma fase bem-sucedida com três magníficas campanhas em que os objetivos foram mais do que alcançados e uma quarta época em que, no entanto, os resultados não foram no bom caminho, com o Sevilha a somar cinco pontos em 21 possíveis na Liga. No total, comandou o Sevilha em 170 ocasiões: 121 jogos na Liga, 15 na Taça do Rei, 16 na Liga Europa, 17 na Liga dos Campeões e um na Supertaça Europeia. Isso faz dele o quinto treinador com mais jogos oficiais na história do Sevilha, depois de Joaquín Caparrós, Unai Emery, Manolo Cardo e Ramón Encinas. O saldo é de 89 vitórias, 45 empates e 36 derrotas, o que também o leva ao terceiro lugar em vitórias oficiais, atrás de Caparrós e Emery», destaca o Sevilha, em comunicado.

Nas contas do grupo G, o Dortmund é segundo com seis pontos e o Sevilha terceiro com um ponto, tal como o Copenhaga, quarto. O líder é o Manchester City, com nove pontos: os ingleses golearam os dinamarqueses no outro jogo do grupo.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)