O Barcelona tem quatro novidades na lista de convocados para o jogo com o Dínamo Kiev, na Liga dos Campeões, onde estão no mesmo grupo do Benfica.

A maior delas é a primeira convocatória da temporada para Dembelé. O extremo francês que se lesionou ao serviço da seleção em junho, vai poder estrear-se esta época, no segundo jogo dirigido pelo treinador interino Sergi Barjuan.

Além de Dembélé, também Ansu Fati, Frenkie de Jong e Ronald Araujo estão de volta, depois de recuperarem das respetivas lesões.

Lista de convocados do Barcelona:

Ter Stegen, Neto, Dest, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Ansu, Demir, Coutinho, Lenglet, Luuk de Jong, Jordi Alba, Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico, Gavi, Balde e Álvaro Sanz.