O FC Porto empatou nesta terça-feira frente ao Liverpool,

em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Youth League.

Os dragões chegaram à vantagem graças a um grande remate de Diogo Abreu aos 69m, mas permitiram o empate aos reds.

À entrada dos últimos dez minutos, aproveitando uma bola lançada para as costas da defesa portista, Frauendorf empatou a partida e garantiu um ponto ao Liverpool.

No outro jogo do grupo, o Milan e o At. Madrid empataram 1-1, numa partida disputada em Itália.

El Jebari marcou para o conjunto espanhol aos 22m e Gala empatou para o Milan aos 45m

Ao fim de duas jornadas FC Porto e Liverpool lideram o grupo B, com quatro pontos cada, enquanto At. Madrid e Milan têm um.