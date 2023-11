Maurizio Mariani, árbitro italiano de 41 anos, foi nomeado pelo Comité de Arbitragem da UEFA para dirigir o FC Porto-Antuérpia.

É a estreia oficial do árbitro nesta edição da Liga dos Campeões, no jogo da 4ª jornada, que se irá realizar esta terça-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão.

A equipa de arbitragem é totalmente italiana, composta pelos assistentes Daniele Bindoni, Alberto Tegoni e o quarto árbitro Fabio Maresca.

A equipa de video arbitragem é composta por Paolo Valeri (VAR) e Massimiliano Irrati (AVAR), que também cumpriram este papel na época passada, no jogo da Liga dos Campeões entre o Bayer Leverkusen e o FC Porto.