O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que «estão esgotados os bilhetes disponibilizados» pelo clube para o jogo com o Barcelona, no Estádio do Dragão, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a 4 de outubro (20h00).

Em nota oficial, os azuis e brancos referem que aguardam, contudo, «informações do Barcelona e da UEFA no que diz respeito à fatia de bilhetes que, regulamentarmente, lhes está atribuída».

«Caso não sejam totalmente adquiridos, o FC Porto informará sobre a possibilidade de serem disponibilizados pelos seus próprios meios», conclui o FC Porto.

Os dragões, inseridos no grupo H ainda com Shakhtar Donetsk e Antuérpia, arrancam a participação na Champions com a visita aos ucranianos, na próxima terça-feira, 19 de setembro (20h00), num jogo que se realiza em Hamburgo, Alemanha.