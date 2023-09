A experiência dos três centrais durou poucos minutos no jogo contra o Estrela, até à lesão de Marcano, e Sérgio Conceição desistiu do sistema de três centrais para voltar a um aparente 4-4-2 na estreia do FC Porto na fase de grupos na edição 2023/24.

Os reforços Iván Jaime e Alan Varela estreiam-se em absoluto na Liga dos Campeões e fazem parte de um onze que conta com David Carmo de início, ao lado de Pepe no eixo da defesa, e com o regresso de Zaidu para o lado esquerdo, com João Mário na faixa contrária.

Além destas novidades, André Franco e Stephen Eustaquio regressam às escolhas iniciais, onde estão também os mais habituais Galeno e Taremi, tal como Diogo Costa na baliza.

No banco, Sérgio Conceição conta com Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Grujic, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Nico González, Wendell, Fran Navarro, Romário Baró, Toni Martínez e Gonçalo Borges.

Confira os onzes do Shakhtar-FC Porto:

SHAKHTAR: Riznyk; Konoplya, Rakitskiy, Lemkin e Miroshi; Stepanenko, Kelsy, Nazaryna, Sudakov e Zubkov; Sikan.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo e Zaidu; André Franco, Eustaquio, Varela e Galeno; Iván Jaime e Taremi.