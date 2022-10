O experiente defesa Pepe é o único jogador indisponível no plantel do FC Porto, a dois dias do jogo com o Bayer Leverkusen.

O jogador é baixa confirmada para Sérgio Conceição para o jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e para as próximas semanas.

Nesta terça-feira, os dragões treinam no Olival Às 10h, antes de viajar para a Alemanha, na parte da tarde.

Sérgio Conceição e um jogador falam aos jornalistas na BayArena ao final da tarde.