Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Eleven na DAZN, após a vitória na receção ao Antuérpia (2-0), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«[Sabe quem é o mais velho a marcar na Champions?] É o Pepe, não é?

Hoje é um dia especial para mim, porque a minha mãe faz anos e tinha-lhe dito que ia fazer de tudo para poder marcar um golo. Se não conseguisse marcar, ia fazer de tudo para lhe dar uma vitória. É incrível este sentimento, porque quem chega a esta idade a jogar neste nível, a representar um grande clube como o FC Porto, é muito trabalho, muito sacrifício, uma paixão tremenda por este desporto, é abdicar de momentos com a família. Tento desfrutar ao máximo, as minhas filhas sabem que sou muito feliz a fazer isto.

Quando chega uma adversidade, lembro-me do primeiro dia da minha trajetória, quando era um menino que sonhava ser jogador de futebol e poder estar hoje num estádio cheio a fazer aquilo que mais amo, que é jogar futebol.

Tenho de continuar com esta estrelinha que mexe dentro de mim, essa paixão. Falta muito pouco para terminar [a carreira], mas nesse pouco que falta vou tentar dar o meu melhor para poder honrar este desporto e o FC Porto.

[Vai festejar ?] Não sou muito de festejar. Tenho até medo de festejar, não gosto muito. Mas hoje é um dia especial, a minha mãe faz anos e estou há muitos anos longe dos meus pais. Optei por vir para Portugal e fui muito bem recebido até hoje, tento dar o meu melhor na seleção e no FC Porto.

O que me deixa feliz é… sou aquilo que sou, procuro defender o meu prato de comida a cada hora, a cada minuto com a maior honestidade. Muitas vezes, sou um falho, como todos os seres humanos, mas acho que o mais importante é que faço as coisas sem pensar no amanhã. Tenho os pés bem assentes na terra, respeito companheiros e adversários, mas dentro de campo tento dar o meu melhor.»