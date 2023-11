O Barcelona venceu o FC Porto por 2-1 e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, após duas épocas em que se viu relegado para a Liga Europa. Pepê adiantou os dragões, mas João Cancelo e João Félix garantiram a reviravolta catalã.

As exibições dos jogadores portugueses, sobretudo do lateral, foram altamente elogiadas pela imprensa espanhola. Os jornais do país vizinho destacam a continuidade na prova milionária e o desempenho dos Joaos, grandes responsáveis pelo triunfo na receção à equipa de Sérgio Conceição.

Xavi não afastou por completo a desconfiança da crítica especializada, que continua a apontar defeitos ao treinador do Barcelona.

A análise dos jornais espanhóis:

Marca

«Objetivo cumprido, o Barcelona estará nos oitavos de final da Champions após uma reviravolta frente ao FC Porto, graças à sua dupla portuguesa: Cancelo e João Félix. Os Joaos voltaram a aparecer quando eram mais necessários e acalmaram as águas, algo revoltas depois dos resultados no último mês. Esta qualificação, e virtualmente como primeiros do grupo, deve ser um ponto e vírgula na fase de resultados da equipa de Xavi e garantir outro entusiasmo para os jogos frente ao Atlético e ao Girona, onde ficarão demonstradas as suas possibilidades em La Liga.»

AS

«Trauma superado para o Barcelona e pressão afastada com nova reviravolta que garantiu a passagem aos oitavos de final da Champions, após dois anos de desastres e a penar na Liga Europa. O Barcelona venceu o FC Porto num jogo em que esteve a perder, mas o caráter e a qualidade de Cancelo sobrepuseram-se, com a ajuda de João Félix. Mas nem assim houve festa completa, pois Cancelo, de longe o melhor em campo, saiu lesionado.»

Sport

«Xavi e todo o barcelonismo pediam uma reação à equipa após as más exibições nos últimos jogos. O técnico avisou que o jogo com o FC Porto não devia servir apenas para garantir a qualificação para os oitavos de final da Champions. Devia ser igualmente um ponto de inflexão, uma mudança na dinâmica antes das visitas ao At. Madrid e ao Girona. Os objetivos foram globalmente cumpridos. Triunfo com golos dos Joaos e apuramento garantido em primeiro lugar, virtualmente. Quanto ao jogo, má primeira meia-hora e melhoria evidente na segunda metade.»

Mundo Deportivo

«Se havia um dia para reagir, era este. O Barcelona garantiu um triunfo muito valioso frente ao FC Porto e classificou-se para os oitavo de final, muito perto até de terminar no primeiro lugar. Cancelo, que fez um jogaço antes de se lesionar, e João Félix deram a volta ao golo inicial de Pepê, numa primeira parte com muita atitude e pouca eficácia e numa segunda metade de muito bom nível do Barça, digno de uma grande noite europeia.»

El País

«João Cancelo e João Félix, dois portugueses ligados ao Benfica, derrotaram o FC Porto e libertaram o Barcelona da sua maldição europeia. Os jogadores foram mais importantes que o jogo no regresso, dois anos depois, aos oitavos de final da Champions. O fim justificava os meios e, por isso, a qualificação permite relativizar a atuação irregular num jogo muito delicado no Montjuic. O objetivo passava por ganhar ou ganhar, e o Barcelona ganhou. O resultado tem o seu mérito para os azulgrana, que operaram uma reviravolta depois do golo de Pepê. O susto paralisou a equipa e libertou João Cancelo numa noite muito temida em Barcelona.»

El Mundo

«A conexão portuguesa dos Joaos, Cancelo e Félix, revitalizou o Barcelona frente ao FC Porto. O lateral – em teoria, o mais incisivo no ataque enquanto durou a gasolina, encarregou-se de restabelecer a igualdade e, na segunda parte, entregou a bola de bandeja ao ex-Atlético para adiantar os azulgrana. Foi um triunfo sofrido, à tangente, que permite à equipa selar o apuramento para os oitavos de final da Champions e, quase garantidamente, no primeiro lugar do grupo.»

ABC

«Xavi salva o pescoço: o Barça ganha e qualifica-se. O jogo frente ao FC Porto confirmou que o treinador não tem um plano e que o clube precisa de iniciar uma nova era para voltar à elite do futebol»

