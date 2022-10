Sérgio Conceição não se quis colocar «em bicos de pés» e lembrou que o FC Porto ainda não garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, apesar do triunfo sobre o Bayer Leverkusen (3-0), na Alemanha, na quarta jornada do Grupo B.

«Temos esse equilíbrio. Quando ganhamos, não nos metemos em bicos de pés e, quando perdemos, não metemos a cabeça para baixo. Analisámos o jogo, vemos o que foi feito de positivo e foram muitas coisas. Mas, no geral, o comportamento foi muito bom, a estratégia foi respeitada pelos jogadores, que estiveram muito focados nas suas tarefas e quando, assim é, o coletivo fica forte», disse na conferência de imprensa em solo germânico.

O treinador do FC Porto explicou ainda as dificuldades que a equipa sentiu em sair para o ataque nos primeiros 45 minutos.

«Na primeira parte, metemos o Leverkusen confortável na pressão e recuámos em demasia, ficámos muito distantes da baliza adversária. Corrigimos uma ou outra situação ao intervalo e. na segunda parte, melhorámos», referiu, antes de lembrar os jovens que lançou na prova milionária, tal como aconteceu esta quarta-feira, com a estreia de Bernardo Folha.

«Trabalhamos com o intuito de que a equipa seja melhor dia após dia. Há muito trabalho no Olival. Foram lançados 33 jovens na Liga dos Campeões e não é para ficar bonito na fotografia, é porque merecem, há qualidade no trabalho do Olival. Têm de atingir uma maturidade precoce, que faz parte do nosso trabalho e estes palcos só lhes fazem bem», vincou.

Conceição reconheceu que os jogadores acreditam «numa forma de estar que faz parte do ADN FC Porto» e que «a paragem foi muito benéfica».

Questionado sobre a dupla de defesas-centrais composta Fábio Cardoso e David Carmo, o treinador dos dragões admitiu que «estiveram mais protegidos» pelo apoio dado pelos médios, mas ainda assim deixou alguns elogios.

«O Fábio Cardoso, pela sua qualidade e pelo seu espírito, teve uma evolução fantástica desde que chegou, assim como o David Carmo. Precisam de tempo, estes jogos é que os fazem crescer naquilo que é a dimensão de um jogador e estou, obviamente, contente com eles e com todos. Deram uma resposta fantástica. Mas, volto a referir que não se conseguiu absolutamente nada e somos a mesma equipa que perdeu 4-0 em casa com o [Club] Brugge e que teve uns problemas no final», concluiu.