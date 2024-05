Alan Varela chegou esta quarta-feira a Buenos Aires, na Argentina, para o início das férias e, ainda no aeroporto, solicitado pelos jornalistas locais, fez um balanço da temporada no FC Porto e manifestou a vontade de ir aos Jogos Olímpicos, mas deixa essa decisão nas mãos do clube do Dragão.

O médio de 22 anos começa por destacar uma «adaptação fácil», por estar num «clube grande», com um «treinador que sabe como quer jogar». «Estou muito feliz, foi um ano muito positivo para mim, com muito crescimento. Foi uma pena não termos conseguido ganhar o campeonato, mas ganhámos uma taça, o que é positivo», começou por referir.

O jogador do FC Porto está convocado para a seleção de sub-23 da Argentina e manifestou vontade de ir a Paris2024, mas diz que essa decisão, em última instância, caberá ao FC Porto.

«Agora temos um particular com a equipa de sub-23 e o meu objetivo é ir aos Jogos Olímpicos e desfrutar disso, que é algo muito bonito. Ainda não há nada confirmado, mas farei de tudo para ir. Falei com Mascherano, ele disse-me que quer que eu esteja nos Jogos, mas é o clube que decide. Vou tentar fazer pressão para que me deixem ir», destacou.

O jogador revelou ainda que tenciona visitar os antigos companheiros do Boca Juniores, onde joga Ezequiel Fernández, um nome que já foi associado ao Benfica e ao FC Porto. «É um grande jogador, está a demonstrá-lo no Boca como já o tinha feito no Tigre. Está a tomar conta do meio-campo e isso é muito importante para o Boca e para ele. Está a crescer muito e é um craque», referiu ainda.