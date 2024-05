O FC Porto informou que Iván Marcano foi operado com sucesso, esta terça-feira, em Madrid.

Segundo os dragões, o defesa-central espanhol foi «submetido a uma intervenção cirúrgica para reforçar os músculos da face posterior da coxa direita».

O jogador de 36 anos vai agora seguir o habitual processo de recuperação.

Marcano começou 2023/24 como titular do FC Porto, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em setembro, que o afastou dos relvados durante o resto da temporada.