Um dia depois da conquista da Taça de Portugal, o FC Porto partilhou uma fotografia do plantel com o troféu! Apesar da fotografia ter presente os dois presidentes, André Villas-Boas, do clube, e Pinto da Costa, da SAD, há quatro ausências bastante notáveis a olho nu.

Iván Jaime, André Franco, Toni Martínez e Jorge Sánchez, grupo de jogadores publicamente afastados do plantel principal, não fizeram parte das celebrações do título. De destacar que os quatro jogadores somaram pontos na Taça de Portugal, mas mesmo assim não tiveram o direito de aparecer na fotografia.

De recordar que o FC Porto bateu o Sporting, por 2-1, após prolongamento, e conquistou a 20.º Taça de Portugal do clube, a terceira consecutiva.

Curiosamente, os quatro surgem esta segunda-feira numa fotografia partilhada pela conta oficial de um restaurante em Vila Nova de Gaia, onde terão almoçado juntos.