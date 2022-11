Mais de cinco minutos após o final do jogo entre o FC Porto e o At. Madrid, que ditou a eliminação da equipa espanhola das competições europeias, só um jogador dos colchoneros permanecia no relvado: Saúl Ñiguez.

O histórico jogador do At. Madrid ficou sozinho diante dos adeptos, que criticavam a equipa no culminar de uma campanha muito abaixo das expectativas.

Enquanto os adeptos pediam que os outros jogadores voltassem ao relvado para enfrentar as críticas também, Saúl ficou impávido e isolado, até ser cumprimentado por toda a equipa do FC Porto que, entretanto, fazia a volta de honra para agradecer ao público do Dragão.

Veja no vídeo abaixo o que o significa ser um líder nos maus momentos.