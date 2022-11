Declarações de Diego Simeone na conferência de imprensa, após a derrota frente ao FC Porto, que ditou o afastamento do Atlético de Madrid das competições europeias:

«Eles [FC Porto] foram superiores, tiveram mais intensidade, melhor posicionamento para ganhar as segundas bolas, saíam muito bem da pressão, foram contundentes nas primeiras oportunidades que tiveram.

Há que aceitar e ver de que maneira podemos melhorar. Nesta Liga dos Campeões os números não foram bons. Marcámos pouco e em quase todos os jogos as equipas foram superiores. Terminámos no lugar que merecemos. Há que aceitar a realidade. Agora, resta-nos a Liga e a Taça do Rei. Temos de sair deste momento de dificuldade.

Quanto ao jogo, eles foram melhores. Via-se na velocidade do jogo, na intensidade, na contundência. Estamos zangados por ficar fora da Liga Europa, mas não há volta a dar.

Sempre se pode ficar pior. A única forma que conheço de sair de situações assim é estarmos juntos, envolvermo-nos todos para enfrentar o que aí vem.»

[Estão todos juntos no banco e no balneário?] «Todos queremos o mesmo. Podemos não estar de acordo em algumas coisas, mas temos um objetivo em comum. Temos de enfrentar com personalidade tudo o que resta nesta época [...] A parte emocional limita-nos. Podes estar bem fisicamente que a parte emocional pode condicionar tudo. O jogo com o Bayer Leverkusen foi marcante. Há um monte de desafios para superar, vamos ver se temos muitos homens no grupo para o fazer.»