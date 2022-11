Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o At. Madrid, que permitiu aos dragões apurarem-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões no 1.º lugar do grupo:

«Olhámos para alguns comportamentos padrão no Atlético de Madrid, mas não contava com uma equipa tão ofensiva. Fomos muito disciplinados e rigorosos no nosso processo defensivo e depois fomos ferindo o Atlético.

Olhando para o jogo de hoje, a minha frustração é recordar o Santa Clara, o Rio Ave, o Estoril, onde perdemos pontos e que são equipas não tão fortes. Com todo o respeito por tenho por esses clubes.

Compreendo que há jogos mais motivadores e mais mediáticos. Também fui jogador. Mas fico sem perceber qual vai ser o momento decisivo na minha vida e na deles.

Sou muito exigente e perfecionista. Quero que os jogadores estejam preparados para a transpiração. Inspiração pode faltar, transpiração é que não.