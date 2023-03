Já depois de a UEFA ter anunciado que «está a investigar» a queixa apresentada pelo Inter de Milão, que diz que centenas de adeptos italianos foram impedidos de aceder ao Estádio do Dragão, os nerazzurri emitiram um comunicado a criticar os portistas.

«Na sequência de uma decisão unilateral do FC Porto, muitos adeptos do Inter, incluindo numerosas famílias com crianças, foram segregados numa zona de contenção perto do setor visitante e ali retidos durante todo o jogo a que não puderam comparecer, expondo-os assim a um estado grave de tensão e potencial perigo», refere a nota do emblema italiano, que demonstra «a maior solidariedade» com os adeptos.

Os nerazzurri apelam ao organismo regulador do futebol europeu «que intervenha para esclarecer o que aconteceu» e que situações destas «nunca mais voltem a acontecer, em defesa de todos os adeptos, independentemente da sua crença no futebol e nacionalidade».

Note-se que fonte da UEFA remeteu «a responsabilidade pela gestão segura dos espectadores e a política de bilhética associada» ao organizador do jogo e às autoridades competentes.

Nas redes sociais estão, entretanto, a circular diversos vídeos de aglomeração de adeptos afetos ao Inter nos acessos ao Dragão, depois de alegadamente terem apresentado na sua posse ingressos para a zona destinada aos apoiantes do FC Porto.