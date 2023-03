O Inter de Milão vai apresentar uma queixa junto da UEFA na sequência dos vídeos que circularam nas redes sociais instantes antes do encontro com o FC Porto, em que se pode ver que vários adeptos nerazzurri ficaram amontoados nos arredores do Estádio do Dragão.

«Agradeço aos adeptos presentes e estou solidário com aqueles que, apesar de terem adquirido bilhetes regularmente, não conseguiram entrar no estádio. Faremos uma reclamação à UEFA, vi crianças e famílias a chorar à porta do estádio. É uma situação grave, que não posso deixar acontecer novamente e deixou um sabor amargo esta noite», disse o CEO da Inter, Giuseppe Marotta, à Sport Mediaset.

Alguns adeptos relataram que lhes foi barrada a entrada mesmo tendo comprado bilhete. A aglomeração junto ao setor visitante deu-se porque os adeptos do Inter só podiam estar na zona destinada ao clube italiano, mas tentaram entrar noutras zonas de acesso ao estádio, sendo de seguida encaminhados para a bancada dos visitantes. Dessa forma, a entrada de algumas pessoas que tinham adquirido bilhete junto dos nerazzurri foi bloqueada.

Refira-se que o Inter de Milão empatou a zero com os dragões e assegurou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.