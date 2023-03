Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter de Milão, após o empate frente ao FC Porto que vale aos italianos o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões:

«Fizemos algo de histórico, que nos escapava há muito tempo. Tivemos problemas no jogo, enfrentámos um adversário muito forte num estádio muito difícil, mas demos um passo importante como equipa. Há 18 meses fui chamado para levantar o Inter. Fizemos um trabalho importante e agora estamos nos quartos de final da Liga dos Campeões. É um grande desafio. Vamos aproveitá-lo. Além disso, somos segundos classificados no campeonato italiano [...] Este clube atravessou problemas económicos, mas nos últimos meses ganhámos três troféus.»

«À parte dos últimos 15 minutos, não sofremos demasiado. O Onana foi decisivo no final. Tivemos alguns jogadores com problemas durante o jogo, mas mostrámos capacidade neste estádio, onde as últimas quatro equipas italianas que aqui vieram foram derrotadas. Merecemos passar diante de uma equipa muito forte, com avançados que nos colocaram em dificuldade. Tivemos duas situações que podíamos ter concretizado melhor. Neste momento, não posso pensar mais neste jogo. No campeonato somos a segunda melhor equipa. Temos de estar felizes por esta passagem aos quartos de final.»