Pepe foi a principal ausência do lado do FC Porto no empate desta terça-feira com o Inter de Milão (0-0), devido a um problema físico, informaram os portistas.

De acordo com o boletim clínico dos dragões, o defesa central está a contas com um edema no músculo solear da perna direita.

Na conferência de imprensa após a eliminação frente ao Inter, Sérgio Conceição explicou a ausência.

«O Pepe acabou em grande dificuldade o último jogo com o Estoril. Esteve a fazer tratamento até hoje. Hoje foi tentar ao campo para ver se conseguia dar o contributo à equipa e infelizmente mas não conseguiu. Foi uma pequena lesão», afirmou o técnico portista.

Recorde-se que o FC Porto empatou a zero com o Inter na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e foi eliminado da prova.