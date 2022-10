O Inter de Milão não vencia o Barcelona desde abril de 2010 (3-1), ano em que a equipa comandada por José Mourinho avançou até à conquista da Champions. 12 anos depois, os italianos voltaram a bater a formação catalã (1-0).

Após quatro derrotas e um empate nos últimos duelos, o Inter chegou ao triunfo graças a um golo solitário de Hakan Çalhanoglu (45+2m), isolando-se no segundo lugar no Grupo C da prova, à terceira jornada.

Já no período de descontos da primeira parte, o internacional turco recebeu a bola à entrada da área e disparou colocado, rasteiro, para fora do alcance de Ter Stegen.

O Barcelona não conseguiu anular a desvantagem - Pedri teve um golo anulado pelo VAR ao minuto 67 - e fica na terceira posição do grupo, com três pontos, contra seis do Inter e nove do Bayern Munique. No último lugar continua o Viktoria Plzen, ainda sem pontos conquistados.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)