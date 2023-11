Declarações do futebolista do Benfica, João Mário, à DAZN, após o empate ante o Inter de Milão (3-3), em jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. João Mário fez os três golos do Benfica, que desperdiçou uma vantagem de 3-0 obtida na primeira parte:

«Obviamente, é extremamente desapontante este resultado. Quando começas a ganhar 3-0 na primeira parte, nunca esperas que aconteça, mas defrontámos uma grande equipa, que nos criou muitas dificuldades na segunda parte. Infelizmente, não conseguimos a vitórias, mas muda pouco, porque no outro jogo do grupo também houve um empate e a pequena esperança que temos para o jogo fora, o último jogo [ndr: em Salzburgo] é ganhar e tentar um milagre para ir para a Liga Europa.»

[Hat-trick histórico, mas com sabor amargo pelo resultado:] «Sim, obviamente que o sentimento que fica, honestamente, é de desapontado. Marcar três golos na Champions é histórico, fico contente por isso, mas um sabor amargo por este resultado, por esta segunda parte. Mas ainda temos uma pequena percentagem para qualificarmo-nos para a Liga Europa e vamos focar nisso.»