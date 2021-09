Pela primeira vez desde o final de fevereiro de 2020 (pré-pandemia), o Barcelona vai poder voltar a ter apoio num jogo fora de casa.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema espanhol informou ter colocado à venda nesta quinta-feira bilhetes para o jogo com o Benfica a 29 de setembro no Estádio da Luz.

Os ingressos custam 40 euros e a entrada no Estádio da Luz está condicionada à apresentação de certificado válido de vacinação contra a covid-19, de recuperação, de um teste PCR realizado a 72 horas do jogo ou um rápido feito na janela de 48 horas antes do início da partida.

O último jogo fora de portas no qual os adeptos do Barcelona puderam ver a equipa ao vivo foi a 25 de fevereiro do ano passado, também na Liga dos Campeões.