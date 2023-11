Foi como capitão do Manchester United que Bruno Fernandes falou após o empate frente ao Galatasaray (3-3), esta quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões. O internacional português mostrou-se desagradado por terem cedido a vantagem de dois golos que tinham, falou sobre a equipa no geral e sobre Onana, que ficou negativamente ligado a dois golos.

«São muitas oportunidades que criámos para tão poucos golos que marcámos. Hoje tínhamos que ser mais clínicos, temos de aproveitar as oportunidades, não é possível com tantas boas oportunidades sairmos deste jogo com um resultado que é tão negativo para nós», afirmou, o internacional português em declarações à TNT Sports.

«Na Liga dos Campeões estamos a cometer muitos erros e acabamos por fazer mal a nós próprios. Sofremos muitos golos até agora e temos de saber controlar melhor os jogos. Entender que se não sofremos golos, podemos sempre marcar, porque temos muita qualidade na frente. Nos últimos minutos de jogo tomámos muitas más decisões, temos de ser mais inteligentes», admitiu.

Sobre o guarda-redes Onana, que ficou marcado por uma exibição negativa, Bruno admitiu que «já aconteceu no passado, mas ele (Onana) sabe como gerir esses momentos, ele sabe que tem de fazer melhor, como todos nós», assumindo também que a culpa não é apenas do guarda-redes camaronês: «Não é só por ele que saímos com um resultado negativo, mas cada um tem de assumir as suas responsabilidades».

O capitão dos red devils falou de uma possível passagem aos oitavos, afirmando que a equipa vai estar focada em ganhar o próximo jogo frente ao Bayern Munique e esperar um «resultado positivo» no outro encontro do grupo.

De recordar que para os ingleses passarem à próxima fase, necessitam de vencer o Bayern Munique e esperar que o Galatasaray e o Copenhaga empatem.