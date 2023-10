Está esgotada a lotação para o FC Porto-Barcelona, jogo da segunda jornada do grupo H da Champions.



Numa nota divulgada no site oficial, os azuis e brancos informam que já venderam os últimos 700 bilhetes que estavam disponíveis.



Espera-se, por isso, um Dragão completamente lotado para o encontro entre FC Porto e Barça, agendado para as 20h00 da próxima quarta-feira.