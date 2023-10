O FC Porto apresentou queixa-crime às autoridades, alegando agressões e insultos a jogadores e elementos do staff técnico no final do jogo da equipa B com o Leixões, em jogo da jornada 6.ª da II Liga que os dragões venceram este domingo, por 3-1, segundo avançou o Porto Canal e entretanto confirmou o Maisfutebol.

De acordo com o que foi possível apurar pelo nosso jornal, a confusão ter-se-á instalado ao minuto 90, aquando da marcação do penálti que viria a dar o segundo golo aos portistas. Os festejos e trocas de palavras de jogadores não convocados do FC Porto e elementos do staff, que estavam no camarote do estádio, com adeptos do Leixões escalaram para insultos, cuspidelas e tentativas de agressão por parte dos afetos ao clube matosinhense.

Entretanto, segundo relatos de quem esteve presentes no Estádio do Mar, não terá havido detenções no local e uma das vítimas do gás pimenta terá sido um adepto leixonense menor de idade.