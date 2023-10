O FC Porto prosseguiu, este domingo, a preparação para o jogo contra o Barcelona, da segunda jornada do grupo H da Champions.



Sérgio Conceição recebeu, de resto, boas notícias na sessão de trabalho: Namaso está recuperado e pode ser pção para o duelo com os blaugranas. Zé Pedro, que se estreou na Liga na partida contra o Benfica, fez também parte do treino realizado no Olival.



Em sentido contrário, Pepe, Marcano, Zaidu, Veron e Evanilson fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.



O FC Porto volta aos treino esta segunda-feira, às 17h00, no Olival. A receção ao Barça está agendada para a 20h00 da próxima quarta-feira.