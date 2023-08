Artur Jorge definiu o play-off contra o Panathinaikos como a «eliminatória mais importante da história recente» do Sp. Braga. O técnico não escondeu ainda que a chegada à fase de grupos da Liga dos Campeões é um dos objetivos da equipa para 2023/24.



«A equipa está recheada de ambição e de determinação. Diria que estamos perante a eliminatória mais importante da história recente do Sp. Braga. Teremos de ter uma equipa carregada de ambição. Estamos a dois jogos de atingir um objetivo determinante para a consolidação e crescimento do Sp. Braga», começou por dizer em conferência de imprensa antes de elogiar o conjunto grego.



«O Panathinaikos eliminou o Dnipro, segundo classificado da última Liga ucraniana, e o Marselha, terceiro colocado da última edição da Liga francesa. É uma equipa que está a crescer também internamente e que luta pelo título na Grécia. Vai ser um jogo difícil», acrescentou.



Artur Jorge frisou que o papel dos adeptos «poderá fazer a diferença» contra «um adversário extremamente complicado» e recusou a ideia de que o Sp. Braga está mais forte no processo ofensivo em comparação com o defensivo.



«Os 12 golos conseguidos nos jogos já realizados e o facto de termos sofrido alguns golos pode dar a sensação de algum desalinhamento. Mas temos de olhar para a equipa no seu todo. O objetivo amanhã [quarta-feira] é ganhar o jogo independentemente do que possa ser o desempenho ofensivo ou defensivo. Não queria separar esses dois momentos. A equipa tem de estar solidária, pois só assim podemos ganhar», concluiu.



O Sp. Braga recebe esta quarta-feira, às 20h00, o Panathinaikos, numa partida da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.