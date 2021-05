Emerson, jogador do Chelsea, em declarações à ELEVEN na zona de entrevistas rápidas após a conquista da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão:

«É difícil descrever a sensação. Saí do Brasil e nunca imaginei atingir este nível. Há dois anos, nesta mesma data ganhei a Liga Europa e hoje, também a 29 de maio, ganho a Liga dos Campeões. Não joguei na final, mas participei em muitos jogos. Sinto-me importante e estou muito feliz.

[Qual foi o segredo do Chelsea para chegar à vitória não sendo favorito?]

«Unimo-nos bastante depois de termos passado por um momento muito difícil em janeiro com a troca de treinador. Não nos unimos por causa do treinador, mas porque também tínhamos responsabilidade. Estávamos em oitavo na Premier League. O Tuchel chegou: um cara sensacional e merece todo este mérito porque consegue tirar o melhor de cada jogador. A união e o trabalho foi o segredo de tudo.

[Qual foi o adversário mais difícil?]

«Tivemos adversários que tivemos de estudar muito, como o Atlético Madrid e o Real Madrid. Mas acredito que o FC Porto foi mais ... acredito que foi quem nos deu mais dificuldades. Estudámos a equipa, mas é uma equipa muito ofensiva, que joga para a frente. Com certeza que acredito que depois da passagem do FC Porto, não desrespeitando as outras equipas, acreditámos que dava para chegar [à vitória].»