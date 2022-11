O FC Porto defronta nesta terça-feira o Atlético Madrid no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões a partir das 17h45.

Com três vitórias consecutivas após dois desaires no arranque na prova, os azuis e brancos já estão apurados para os oitavos de final, mas ainda podem fechar o Grupo B no primeiro lugar, cenário que lhe permite evitar as equipas mais fortes no sorteio da próxima fase. Para isso, a equipa de Sérgio Conceição precisa de somar mais pontos no jogo do Dragão do que o Club Brugge (líder com dez pontos, mais um do que o FC Porto) em Leverkusen à mesma hora.

O FC Porto está a contas com várias baixas: David Carmo e Uribe cumprem castigo e Pepe e Veron encontram-se no boletim clínico. Conceição está, por isso, obrigado a mexer.

