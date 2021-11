Prevê-se clima quente em Liverpool nesta quarta-feira. E não falamos, obviamente, em termos meteorológicos, mas sim do Liverpool-At. Madrid.

O jogo do grupo do FC Porto na Liga dos Campeões promete um ambiente escaldante, ainda mais depois de aquecido por Diego Simeone, treinador da equipa espanhola, que não se ficou quando questionado sobre as palavras de Klopp após o jogo da última jornada, entre as duas equipas, depois de o alemão ter lamentado que Simeone não o tivesse cumprimentado no fim do jogo.

«Já expliquei essa situação e repito: e não cumprimento no final dos jogos. Em Inglaterra entendem que é uma questão de cavalheirismo, mas não concordo. Porque não aprecio a falsidade e sigo os meus sentimentos», começou por dizer, antes de atirar mais uma farpa a Klopp.

«Não o conheço pessoalmente, mas é um grande treinador e valorizo o grande trabalho que fez em todos os clubes em que esteve. Mas nunca opino sobre as equipas dos outros porque tenho códigos e nós treinadores temos de nos respeitar uns aos outros», concluiu.

Na mesma conferência de imprensa, Simeone elogiou João Félix, dando a entender que o português será titular em Anfield.

«O Griezmann não pode jogar devido a castigo. O João tem vindo a trabalhar muito bem, está a crescer posicionalmente onde a equipa precisa dele e esperamos que faça um bom jogo», declarou.