O Manchester City bateu o Estrela Vermelha de Belgrado (3-1), mas teve de se aplicar - e de ser feliz, a dada altura - para superar os campeões da Sérvia.

A equipa de Pep Guardiola, com Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva de início, dominou a partida, como se esperava, mas não foi capaz de marcar durante a primeira parte. Isso apesar de ter feito 22 remates antes do intervalo (dos quais 7 enquadrados com a baliza).

E quem marcou, mesmo a fechar o primeiro tempo, foi a equipa sérvia, através do ganês Osman Bukari.

Bernardo Silva tinha sido substituído dois minutos antes com aparentes problemas físicos – mas o internacional português pareceu pouco satisfeito quando deu o lugar a Jérémy Doku.

Grande surpresa em Manchester ao intervalo, mas a segundo parte contou uma história bem diferente.

Os campeões ingleses voltaram a entrar a todo e gás e marcaram por Julián Alvarez logo aos 47 minutos.

O argentino bisou pouco depois, aos 60, mas aí contou com a preciosa ajuda do guarda-redes Omri Glazer – saíu em falso a um cruzamento, que acabou por entrar diretamente na baliza! Um frango a estragar uma exibição cheia de boas defesas - e a colocar o City em vantagem.

O Manchester City podia respirar, depois do susto. Continuou a atacar e a dominar o jogo, passou os 70% de posse de bola e aumentou a vantagem num bom lance do espanhol Rodri.

Até ao fim, Guardiola geriu o esforço dos jogadores (Rúben Dias também saiu) e lançou alguns jovens.

Os campeões da Europa começaram bem a defesa do troféu.