Que montanha-russa, senhores!

O Man. United foi do céu ao inferno várias vezes ao longo de noventa minutos e acabou por perder (4-3) em Copenhaga, o que atirou a equipa para o último lugar do Grupo A. Já a formação dinamarquesa subiu ao segundo lugar, em igualdade com o Galatasaray.

O Bayern Munique, esse, já está apurado. Mas já lá vamos.

Antes interessa dizer que o Man. United jogou toda a segunda parte reduzida a dez jogadores, após Rashford ter tido uma entrada muito dura que justificou o cartão vermelho direto. Nessa altura o United vencia por 2-0, graças a dois golos de Hojlund, aos 3 e 29 minutos.

Depois da expulsão de Rashford, porém, apareceu outro português em campo. Diogo Gonçalves fez a assistência para Elyounoussi e marcou ele próprio o golo do empate, também de penálti. Dois golos no tempo de descontos da primeira parte, refira-se.

A jogar com menos um e depois de sofrer dois golos em cima do intervalo, o Manchester United ainda teve força para chegar a nova vantagem, graças a um golo de Bruno Fernandes: com nervos de ferro, concretizou um penálti, por mão na bola.

Os minutos finais da segunda parte, tal como tinha acontecido no primeiro tempo, foram fatais e o Copenhaga (já sem Diogo Gonçalves, que tinha saído aos 70 minutos) marcou por duas vezes, conseguindo a primeira vitória neste Grupo A da Champions.

Com este resultado, a equipa dinamarquesa igualou o Galatasaray no segundo lugar de um grupo em que o Bayern Munique já está apurado. A formação bávara venceu a equipa turca por 2-1 , com dois golos de Harry Kane nos dez minutos finais.

Foi o quarto triunfo em quatro jogos para a equipa bávara, que garantiu desta forma o apuramento para os oitavos de final.