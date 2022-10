Nuno Tavares, jogador português do Marselha, comentou desta forma a vitória da sua equipa na receção ao Sporting (4-1), em encontro referente à 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Declarações na flash interview da Eleven Sports:

«Foi mérito nosso, trabalhámos para isso. A partir do primeiro golo do Sporting, começar a perceber quais eram as fragilidades do Sporting e conseguimos fazer o 2-1. Infelizmente, com a expulsão do Sporting, o jogo ficou mais para o nosso lado, não era o jogo que nós queríamos, mas caiu para o nosso lado. Não tínhamos pontos e era muito importante pontuar hoje.»

Sente-se feliz no Marselha? «A época tem-me corrido bem, tenho feito as coisas bem, isso é o mais importante para mim, embora quem estivesse do outro lado não achasse isso. Fiquei muito triste com algumas bocas que recebi do banco do Sporting, não estava à espera, pelo carinho que tenho pelo Sporting.»

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)