O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, mostrou esta segunda-feira alguma ironia na antevisão ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions, ante o Atlético de Madrid, quando questionado sobre se pensava demasiado em alturas de jogos grandes.

«Na Champions eu penso sempre demais, crio sempre novas táticas, novas ideias e amanhã vamos ver uma nova», começou por dizer, antes de prosseguir com a ideia e de finalizar com uma frase mais irónica.

«Eu penso sempre muito. Seria aborrecido para a minha profissão se fosse sempre da mesma forma, contra adversários que têm formas diferentes de jogar. Se as pessoas pensam que eu jogo da mesma maneira com o Atlético do que com o Liverpool… Os momentos do Liverpool são completamente diferentes dos do Atlético de Madrid, especialmente porque os jogadores são diferentes. Cada jogador tem uma mãe e um pai e cada mãe e cada pai têm diferentes personalidades, diferentes tipos de jogadores e têm de adaptar e ajustar», continuou.

«É por isso que eu gosto de pensar demasiado e criar táticas estúpidas e hoje vou ter uma inspiração e vou fazer táticas incríveis amanhã. Jogamos com 12 amanhã (risos)», concluiu Guardiola, que defendeu, de certa forma, o Atlético de Madrid de Diego Simeone, elogiando a equipa onde joga o português João Félix.

«Depois de ter visto o Atlético, há um equívoco sobre a forma como jogam. É mais ofensivo do que o que as pessoas pensam. Ele [Simeone] não quer arriscar na construção, mas eles têm qualidade no último terço», referiu.

O técnico do City foi ainda questionado pelas «artes sombrias» do Atlético e, na resposta, lançou também uma pergunta.

«Temos de defender a nossa posição. É parte do jogo. Não vou julgar o que eles fazem, analisar o que fazer para ter um bom resultado para a ida a Madrid. O que é que é jogar feio? A minha equipa ganhou em Old Trafford por 1-0 e o Bernardo Silva perdeu cinco minutos num canto, não é feio. É defender a posição. Estou aqui para falar do que nós tentamos fazer, nunca julgo os oponentes», disse.

O Manchester City-Atlético de Madrid tem início às 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.