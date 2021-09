Ao quarto jogo, Lionel Messi estreou-se a marcar, e em grande estilo, pelo Paris Saint-Germain.

Em declarações ao Canal + após o encontro, o ex-jogador do Barcelona admitiu que estava com «vontade» de que este momento chegasse e realçou a importância vencer a equipa que na época passada havia afastado o PSG nas meias-finais da Liga dos Campeões. «O mais importante é que ganhámos a um enorme rival, um dos candidatos. Era importante ganharmos este jogo depois do empate com o Club Brugge. Estamos felizes», referiu.

Messi fez ainda um balanço da adaptação à nova equipa. «Fiz poucos jogos ultimamente, apenas um em casa. Este era só o meu segundo neste estádio [Parque dos Príncipes]. Aos poucos estou a habituar-me à equipa e aos meus novos companheiros. Quanto mais vezes jogarmos juntos, melhor nos conhecemos e mais vamos crescer. Mas ainda temos de melhorar a nível de jogo. Hoje jogámos muito bem em alguns momentos e há que tentar fazer isso mais tempo», analisou.