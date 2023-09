Um golo do argentino Lautaro Martínez, aos 87m, valeu ao Inter de Milão um empate sofrido em San Sebastián, diante da Real Sociedad.

Os bascos abriram o marcador logo aos 4m num golo de Brais Mendez, num lance em que os italianos reagiram mal à pressão alta, e tiveram o triunfo na mão.

A Real Sociedad, sem André Silva, lesionado, deixou escapar a vitória a poucos minutos do fim num lance em que Lautaro surgiu na cara do guardião Remiro para finalizar.

Com este resultado, o Benfica, que esta noite foi derrotado na Luz pelo Salzburgo, é último classificado do Grupo D, atrás de Inter e Real Sociedad, que somam um ponto. Os austríacos lideram, com três.