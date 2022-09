Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à CNN Portugal, após a derrota por 2-1 ante o Atlético de Madrid, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Champions:

«Difícil a análise. Acho que é um resultado completamente enganador. Nós merecíamos, por aquilo que fizemos em todos os momentos do jogo, sair daqui com uma vitória. Já o empate era mau. Penso que na segunda parte só chegam aos 42 minutos à nossa baliza, rematam por cima e nós já tínhamos criado algumas ocasiões boas para estar na frente do marcador. Já depois da expulsão, houve esse remate. Depois, o golo de uma forma estranha, uma bola prensada acaba por trair o Diogo.»

«Mesmo em inferioridade numérica, fomos atrás do empate. Era totalmente merecido naquele momento pelo trabalho que os jogadores tinham feito no jogo todo, no que foi a organização, a dinâmica, a forma como bloqueámos o Atlético e sentíamos o público a assobiar a equipa, sentia o Diego, nas substituições que fez, sem grandes soluções para o que estava a acontecer em campo.»

«Depois, fizemos o golo. Entretanto, o quarto árbitro diz-me que iam dar mais um minuto além dos nove e acontece o golo já aos dez minutos e 20 segundos. Ou seja, descontos sobre descontos. Não entendo, até porque dez segundos, no ataque que deu o canto, o quarto árbitro disse-me que o tempo tinha acabado. Se acabou quando a bola entrou a baliza, podia ter acabado antes de marcarem o canto. Mas isto, o peso que temos na Europa, apesar de sermos a terceira equipa com mais presenças na competição, continuamos a ser pequeninos em relação a outras potências e realidades, na minha opinião.»

[Otávio:] «Ainda não sabemos, mas é um jogador, como sabem, com preponderância grande. Não é que os que entrassem, entrassem mal ou não percebessem o que tinham de fazer, mas o Otávio é um jogador muito experiente, já com arcaboiço, como se costuma dizer. Entraram outros com características ligeiramente diferentes. Acho que tudo o que foi para correr mal, correu mal e não tivemos a sorte do jogo. Eu não gosto muito de falar em sorte, porque acho que a sorte advém do trabalho e nós trabalhámos muito, os jogadores mereciam outro resultado. Talvez seja o jogo que sinta, em todos os que fiz nesta competição, que pesou mais esse fator sorte.»

«Eu até tenho um lance na cabeça e ainda não vi imagens: uma saída para o ataque, estava 1-1. Ou seja, fizemos tudo, mesmo em inferioridade, para ganhar o jogo e acho que tivemos situações.»