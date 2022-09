Declarações do futebolista do FC Porto, Pepe, à CNN Portugal, após a derrota por 2-1 ante o Atlético de Madrid, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Champions:

«Difícil digerir esta derrota. Muito difícil, pelo que fizemos praticamente o jogo todo. Uma equipa inteligente na primeira parte. Trabalhámos bem e procurámos fazer o que o treinador pediu. Tivemos muito mérito na primeira parte. O Atlético, principalmente na segunda parte, consegue fazer um remate quando já passava dos 35-40 minutos, se não me engano.»

«Nos últimos minutos, depois da expulsão, tivemos ali um pouco de falta de concentração. Nestes jogos paga-se muito caro quando não estamos a 100 por cento. Por isso, há que tirar lições destes últimos minutos para que no futuro não aconteça.»

[Se a expulsão de Taremi e a lesão de Otávio complicaram a tarefa e como está o colega de equipa:] «Sim. Do Otávio não sei, acabou mesmo agora o jogo, eu perguntei a um responsável do FC Porto, também não disseram. Não tivemos ainda muito tempo para falar, porque temos que vir falar convosco. Em relação ao que eu senti no jogo, é como eu disse: a nossa equipa muito madura, a fechar os espaços que o Atlético procurava explorar, eles são muito fortes nas transições, nós tivemos uma reação muito boa e forte à perda, uma equipa inteligente, não merecíamos esta derrota. É uma derrota dura.»

«Nós não merecíamos perder, sinceramente. O futebol tem destas coisas, o árbitro já tinha passado o tempo que tinha dado de compensação. É injusto, da mesma maneira que ele acabou o jogo quando eles marcaram, ele também podia acabar o jogo antes de eles poderem marcar o canto. Ele tinha o jogo controlado, até mesmo a expulsão do Mehdi é um choque que acontece. Nós temos que olhar para o que fizemos de positivo para tirar lições para o futuro.»