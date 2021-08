Chancel Mbemba, defesa do FC Porto, foi convocado pela seleção da República Democrática do Congo para os jogos de qualificação do Mundial2022, que vai ser disputado no Qatar.

O nome de Mbemba surge numa lista de 24 convocados, escolhidos pelo selecionador Hector Cuper, onde está igualmente Neeskens Kebano, avançado treinado pelo português Marco Silva no Fulham.

A seleção congolesa tem encontros marcados com a Tanzânia no dia 3 de setembro e com o Benim no dia 7. Mbemba, quando regressar da seleção, terá pela frente um clássico em Alvalade, frente ao Sporting, a contar para quinta jornada da Liga.